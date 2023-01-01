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Оригинальный вокалист TIGERTAILZ перенес сердечный приступ



По сообщению Metal Sludge, оригинальный вокалист TIGERTAILZ Steevi Jaimz за два дня до Рождества перенес сердечный приступ.



«Я собираюсь победить это... и говорят, что причиной всему был диабет!».



Он добавил, что находится дома на "тяжелых лекарствах" и восстанавливается по мере сил, учитывая серьезные обстоятельства. http://www.tigertailz.co.uk/







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