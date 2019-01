сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома RED CAIN



RED CAIN опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Kindred: Act I, выход которого намечен на первое марта:



“Snakebouquet”

“Midnight Sarabande”

“Zero”

“Blood & Gold”

“Juliet”

“All Is Violence”

“Wing Of The Crow”













просмотров: 81