Новый альбом RED CAIN выйдет зимой



RED CAIN выпустят новую работу, получившую название Kindred: Act II, двадцать второго января на Sliptrick Records:



"Kindred"

"Demons"

"Precipice Of Man"

"Baltic Fleet"

"Varyag And The Shrike"

"Sons Of Veles"

"Sunshine (Blood Sun Empire)"







