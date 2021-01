сегодня



Новая песня RED CAIN



"Baltic Fleet", новая песня группы RED CAIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Kindred: Act II", выход которого запланирован на 22 января.



Трек-лист:



"Kindred"

"Demons"

"Precipice Of Man"

"Baltic Fleet"

"Varyag And The Shrike"

"Sons Of Veles"

"Sunshine (Blood Sun Empire)"







просмотров: 173