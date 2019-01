24 янв 2019



WEEZER представили кавер-версию песни BLACK SABBATH



Группа WEEZER записала своё прочтение классической песни BLACK SABBATH "Paranoid". Она войдёт в альбом каверов "The Teal Album".



Кроме того, диск будет содержать кавер-версии песен A-HA "Take On Me", TEARS FOR FEARS "Everybody Wants To Rule The World", THE EURYTHMICS "Sweet Dreams (Are Made Of This)", Michael Jackson "Billie Jean", Ben E. King "Stand By Me" и ELO "Mr. Blue Sky".



Трек-лист:



01. Africa (TOTO)

02. Everybody Wants To Rule The World (TEARS FOR FEARS)

03. Sweet Dreams (Are Made Of This) (THE EURYTHMICS)

04. Take On Me (A-HA)

05. Happy Together (THE TURTLES)

06. Paranoid (BLACK SABBATH)

07. Mr. Blue Sky (ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA)

08. No Scrubs (TLC)

09. Billie Jean (Michael Jackson)

10. Stand By Me (Ben E. King)















