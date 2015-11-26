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Weezer

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|||| 27 апр 2021

Новая песня WEEZER



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"I Need Some Of That", новая песня группы WEEZER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Van Weezer", выход которого запланирован на седьмое мая на Crush Music/Atlantic Records.

Трек-лист:

01. Hero

02. All The Good Ones

03. The End Of The Game

04. I Need Some Of That

05. Beginning Of The End

06. Blue Dream

07. 1 More Hit

08. Sheila Can Do It

09. She Needs Me

10. Precious Metal Girl

WEEZER's 'Homage' To Metal World, 'Van Weezer', To Arrive In May











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