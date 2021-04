27 апр 2021



Новая песня WEEZER



"I Need Some Of That", новая песня группы WEEZER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Van Weezer", выход которого запланирован на седьмое мая на Crush Music/Atlantic Records.



Трек-лист:



01. Hero



02. All The Good Ones



03. The End Of The Game



04. I Need Some Of That



05. Beginning Of The End



06. Blue Dream



07. 1 More Hit



08. Sheila Can Do It



09. She Needs Me



10. Precious Metal Girl

























