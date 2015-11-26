|
|
|
все новости группы
|
27 апр 2021
Новая песня WEEZER
"I Need Some Of That", новая песня группы WEEZER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Van Weezer", выход которого запланирован на седьмое мая на Crush Music/Atlantic Records.
Трек-лист:
01. Hero
02. All The Good Ones
03. The End Of The Game
04. I Need Some Of That
05. Beginning Of The End
06. Blue Dream
07. 1 More Hit
08. Sheila Can Do It
09. She Needs Me
10. Precious Metal Girl
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).