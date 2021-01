сегодня



Новое видео WEEZER



"All My Favorite Songs", новое видео группы WEEZER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "OK Human", выходящего 29 января на Crush Music/Atlantic.



Трек-лист:



01. All My Favorite Songs



02. Aloo Gobi



03. Grapes Of Wrath



04. Numbers



05. Playing My Piano



06. Mirror Image



07. Screens



08. Bird With A Broken Wing



09. Dead Roses



10. Everything Happens For A Reason



11. Here Comes The Rain



12. La Brea Tar Pits



















