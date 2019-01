все новости группы







27 янв 2019 : Новое видео LYRIA



сегодня



Новое видео LYRIA



"Let Me Be Me", новое видео бразильской симфоник металл группы LYRIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Immersion.











