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*Новое видео METALLICA 81
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Видео с первого выступления PANTERA 16
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Lyria

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4 дек 2022 : 		 Вокалистка LYRIA исполняет U2

20 окт 2021 : 		 Вокалистка LYRIA исполняет LINKIN PARK

17 июн 2021 : 		 Вокалистка LYRIA исполняет LINKIN PARK

6 май 2021 : 		 Вокалистка LYRIA исполняет хит BRUCE DICKINSON

20 фев 2021 : 		 Вокалистка LYRIA исполняет SCORPIONS

14 дек 2020 : 		 Вокалистка LYRIA исполняет тему из сериала Мандалорец

3 сен 2020 : 		 Вокалистка LYRIA исполняет IRON MAIDEN и BLACK SABBATH

7 июл 2020 : 		 Кавер-версия хита LENNY KRAVITZ от вокалистки LYRIA

2 июл 2020 : 		 Кавер-версия хита RIHANNA от вокалистки LYRIA

5 апр 2020 : 		 Концертное видео LYRIA

12 янв 2020 : 		 Концертное видео LYRIA

27 янв 2019 : 		 Новое видео LYRIA
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|||| сегодня

Вокалистка LYRIA исполняет U2



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Вокалистка LYRIA Aline Happ опубликовала видео, в котором исполняет кавер-версию композиции U2 "With or Without You".




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