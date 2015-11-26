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Lyria

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Страна
BrazilБразилия
Стиль
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Вокалистка LYRIA исполняет SCORPIONS



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Вокалистка LYRIA Aline Happ опубликовала собственное прочтение хита SCORPIONS "Send Me An Angel" — видео доступно ниже.

LYRIA's ALINE HAPP Releases Vocal Cover Of SCORPIONS Classic "Send Me An Angel" (Video)



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr


20 фев 2021, 18:50		Бля, это ж пиздец какой-то. Дайте водки.


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