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все новости группы
Lyria
Бразилия
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Facebook:
https://www.facebook.com/lyriaband/
20 фев 2021
:
Вокалистка LYRIA исполняет SCORPIONS
14 дек 2020
:
Вокалистка LYRIA исполняет тему из сериала Мандалорец
3 сен 2020
:
Вокалистка LYRIA исполняет IRON MAIDEN и BLACK SABBATH
7 июл 2020
:
Кавер-версия хита LENNY KRAVITZ от вокалистки LYRIA
2 июл 2020
:
Кавер-версия хита RIHANNA от вокалистки LYRIA
5 апр 2020
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Концертное видео LYRIA
12 янв 2020
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Концертное видео LYRIA
27 янв 2019
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Новое видео LYRIA
сегодня
Вокалистка
LYRIA
исполняет SCORPIONS
Вокалистка LYRIA Aline Happ опубликовала собственное прочтение хита SCORPIONS "Send Me An Angel" — видео доступно ниже.
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grgr
20 фев 2021, 18:50
Бля, это ж пиздец какой-то. Дайте водки.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).