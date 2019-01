сегодня



Новое видео THE THREE TREMORS



Группа THE THREE TREMORSв состав которого входят Tim "The Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, YNGWIE MALMSTEEN), Harry "The Tyrant" Conklin (JAG PANZER) и Sean "The Hell Destroyer" Peck (CAGE, DEATH DEALER, DENNER/SHERMANN), выпустили дебютный альбом 18 января на Steel Cartel Records. Видео на "Wrath Of Asgard" доступно ниже.



Трек-лист:



01. Invaders From The Sky



02. Bullets For The Damned



03. When The Last Scream Fades



04. Wrath Of Asgard



05. The Cause



06. King Of The Monsters



07. The Pit Shows No Mercy



08. Sonic Suicide



09. Fly Or Die



10. Lust Of The Blade



11. Speed To Burn



12. The Three Tremors (bonus track)









THE THREE TREMORS will kick off their first-ever U.S. tour on February 14 at El Corazon in Seattle. The trek will wrap up on March 11 at The Crafthouse Stage & Grill in Pittsburgh.













