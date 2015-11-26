Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 55
*Новое видео ARCH ENEMY 54
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 49
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 38
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 34
[= ||| все новости группы



*

The Three Tremors

*



29 окт 2021 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

8 окт 2021 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

14 янв 2020 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

11 сен 2019 : 		 Новый релиз THE THREE TREMORS выйдет осенью

2 май 2019 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

27 фев 2019 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

27 янв 2019 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

8 ноя 2018 : 		 Дата выхода дебютного альбома THE THREE TREMORS

1 окт 2018 : 		 Видео с выступления THE THREE TREMORS

25 сен 2018 : 		 Видео с текстом от THE THREE TREMORS

30 авг 2018 : 		 Видео с текстом от THE THREE TREMORS

14 авг 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS, SEAN PECK и HARRY CONKLIN в THE THREE TREMORS
| - |

|||| 29 окт 2021

Новое видео THE THREE TREMORS



*
zoom
*
* *
"Crucifier", новое видео группы THE THREE TREMORS, в состав которой входят Tim "Ripper" Owens (Judas Priest, Iced Earth, Dio Disciples), Harry "The Tyrant" Conklin (Jag Panzer, Satan's Host, Titan Force), и Sean "The Hell Destroyer" Peck (Cage, Denner/Shermann, Death Dealer), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Guardians Of The Void", выходящего пятого ноября на Steel Cartel Records.

THE THREE TREMORS Feat. TIM 'RIPPER' OWENS, SEAN PECK And HARRY CONKLIN: 'Crucifier' Music Video








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 151

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом