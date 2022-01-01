Новое видео THE THREE TREMORS

"Kryptonian Steel", новое видео группы THE THREE TREMORS, в состав которой входят Tim "Ripper" Owens (Judas Priest, Iced Earth, Dio Disciples), Harry "The Tyrant" Conklin (Jag Panzer, Satan's Host, Titan Force), и Sean "The Hell Destroyer" Peck (Cage, Denner/Shermann, Death Dealer), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Guardians Of The Void", выпущенного пятого ноября на Steel Cartel Records.
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