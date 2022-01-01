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*Новое видео RAMMSTEIN 22
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
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The Three Tremors

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14 мар 2022 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

19 ноя 2021 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

29 окт 2021 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

8 окт 2021 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

14 янв 2020 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

11 сен 2019 : 		 Новый релиз THE THREE TREMORS выйдет осенью

2 май 2019 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

27 фев 2019 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

27 янв 2019 : 		 Новое видео THE THREE TREMORS

8 ноя 2018 : 		 Дата выхода дебютного альбома THE THREE TREMORS

1 окт 2018 : 		 Видео с выступления THE THREE TREMORS

25 сен 2018 : 		 Видео с текстом от THE THREE TREMORS

30 авг 2018 : 		 Видео с текстом от THE THREE TREMORS

14 авг 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS, SEAN PECK и HARRY CONKLIN в THE THREE TREMORS
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|||| 14 мар 2022

Новое видео THE THREE TREMORS



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"Kryptonian Steel", новое видео группы THE THREE TREMORS, в состав которой входят Tim "Ripper" Owens (Judas Priest, Iced Earth, Dio Disciples), Harry "The Tyrant" Conklin (Jag Panzer, Satan's Host, Titan Force), и Sean "The Hell Destroyer" Peck (Cage, Denner/Shermann, Death Dealer), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Guardians Of The Void", выпущенного пятого ноября на Steel Cartel Records.

THE THREE TREMORS Feat. TIM 'RIPPER' OWENS, SEAN PECK And HARRY CONKLIN: 'Kryptonian Steel' Music Video














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