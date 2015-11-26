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Лидер BURZUM : «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, скандинав»



Лидер BURZUM Varg Vikernes опубликовал видео, в котором подверг критике байопик о MAYHEM "Lords Of Chaos", съемками которого занимался барабанщик BATHORY Jonas Åkerlund.



«Так что, вы посмотрели фильм "Lords of Chaos", в котором толстый еврей играет меня? Я, если что, скандинав. Есть ли мне что сказать насчёт фильма? Давайте посмотрим... Итак, толстый еврей говорит в этом фильме то, чего я никогда не говорил в реальности, он делает такие вещи, которые я никогда не делал. Он делает это по таким причинам, которых у меня никогда не было, и, ко всему прочему, весь фильм просто полностью составлен из подобного.



Насколько вы знаете, этот фильм — просто про убийство при полном игнорировании фактов».















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