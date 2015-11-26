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Burzum

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31 янв 2019 : 		 Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, скандинав»

5 июн 2018 : 		 BURZUM закончил своё существование

26 авг 2014 : 		 Лидер BURZUM учит играть свои композиции

9 июл 2014 : 		 Лидер BURZUM признан виновным

19 окт 2013 : 		 Суд над лидером BURZUM отложен

18 окт 2013 : 		 Лидер BURZUM предстанет перед судом

9 авг 2013 : 		 Лидер BURZUM попросил у фанатов денег на иск против Франции

21 июл 2013 : 		 Лидер BURZUM о своем аресте

19 июл 2013 : 		 VARG VIKERNES и его жена были освобождены из-под стражи

18 июл 2013 : 		 Лидер BURZUM — «семейный человек»

17 июл 2013 : 		 Бывший адвокат VARG'a VIKERNES'а сообщает, что реальных поводов для ареста музыканта у французкой полиции не было

16 июл 2013 : 		 Лидер BURZUM арестован во Франции

21 янв 2012 : 		 Новый альбом BURZUM выйдет в мае

30 сен 2011 : 		 Новый релиз BURZUM в ноябре

28 авг 2011 : 		 Лидер BURZUM в декабре выпустит книгу о колдовстве и религии в Древней Скандинавии

26 июл 2011 : 		 Лидер BURZUM: "Война в Европе: Часть I – В чьих интересах?"

27 янв 2011 : 		 Семплы с нового альбома BURZUM

13 янв 2011 : 		 Новый альбом BURZUM выйдет в марте

10 фев 2010 : 		 Новое интервью Varg'a Vikernes'a

5 фев 2010 : 		 Новости от BURZUM

25 дек 2009 : 		 Varg Vikernes рассказал о логотипе BURZUM

14 дек 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BURZUM

3 дек 2009 : 		 Фронтмен BURZUM изменил название своего нового альбома

23 ноя 2009 : 		 Фронтмен BURZUM разъяснил свою позицию по поводу предыдущей публикации

19 ноя 2009 : 		 Новый альбом BURZUM выйдет весной

7 июл 2009 : 		 Varg Vikernes сказал, что сочинил девять песен для нового альбома BURZUM
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Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, скандинав»



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Лидер BURZUM Varg Vikernes опубликовал видео, в котором подверг критике байопик о MAYHEM "Lords Of Chaos", съемками которого занимался барабанщик BATHORY Jonas Åkerlund.

«Так что, вы посмотрели фильм "Lords of Chaos", в котором толстый еврей играет меня? Я, если что, скандинав. Есть ли мне что сказать насчёт фильма? Давайте посмотрим... Итак, толстый еврей говорит в этом фильме то, чего я никогда не говорил в реальности, он делает такие вещи, которые я никогда не делал. Он делает это по таким причинам, которых у меня никогда не было, и, ко всему прочему, весь фильм просто полностью составлен из подобного.

Насколько вы знаете, этот фильм — просто про убийство при полном игнорировании фактов».

BURZUM Mastermind VARG VIKERNES Slams Lords Of Chaos Movie -






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КомментарииСкрыть/показать 13 )

Maestro vs


31 янв 2019, 20:50		Вангую топ.

ein schwein


31 янв 2019, 20:57		занимаю место в топе комментариев

Alias


31 янв 2019, 21:00		А если бы его играл худой еврей, ему было бы спокойнее?

Petrovich Sexyy


31 янв 2019, 21:20		Это надо обстоятельно обсудить.

DarkRoom_0


31 янв 2019, 21:20		Это блин развлекательный фильм а не документалка
Based on truth and lies - разумно поступили, хоть и бугурт среди тру блецкеров будет знатный.

Orgik


31 янв 2019, 21:23		"И бью я жидов и спасаю Россию" - ну-ка чей текст, товарищи? Антисемиты объединяемся

Toney Moon


31 янв 2019, 22:02		Варгую попс

kircore


31 янв 2019, 22:09		Варг слишком труъ. Не может принять условности синематографа. Его мог сыграть негр-педераст, так что надо благодарить, а не критиковать.

Dominion


31 янв 2019, 22:14		Какой же он все же няша)

Petrovich Sexyy


31 янв 2019, 22:20		Вот бы Варгушу сыграл Макколей Калкин .....

Walefar


31 янв 2019, 22:20		Молодец Варг, как всегда прямолинейно, жестко и четко все объясняет. Грех не прислушаться)

РоманЗубов


31 янв 2019, 22:23		Лихо сказано!

Red One


31 янв 2019, 22:35		А кинцо то нехеровое, судя по трейлеру. Плюс Йонас Аккерлунд участвовал в движухе, ну а толстый еврей в роли ариана - издержки кинопроизводства


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