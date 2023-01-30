30 янв 2023



Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZUM



Зара Ларссон появилась на церемонии вручения наград "P3 Guld" в платье, на котором были изображены фрагменты оформления альбома BURZUM "Filosofem", а также элементы оформления CANNIBAL CORPSE и BEHEMOTH. Она также поделилась видео в TikTok, в котором она в том же наряде.



Но она утверждает, что она не знала, что ее платье включало материалы, связанные с известным норвежским блэк-металлистом и правым экстремистом.



«Ой, не знала. Я просто думала, что моя одежда выглядит круто», — написала она в сообщении для Aftonbladet.



«Это было досадно».



25-летняя певица также подчеркнула, что на ней не было футболки BURZUM.



«Хочу уточнить, на мне не было их товара, на мне был Раф Симонс (с их принтом, я полагаю)», — добавила она, имея в виду бельгийского модельера, которому, очевидно, пришла в голову идея ее платья.



Журналист Ика Йоханнессон, написавшая книгу о шведской металлической музыке, сказал SVT о промахе Ларссон: «Это не первый и не последний раз, когда кто-то хочет выглядеть крутым, выбирая детали из культуры, о которой он ничего не знает».



После освобождения из тюрьмы Kristian "Varg" Vikernes остался верен своим взглядам и придерживается мнения, "гражданская война, расовая война и возвращение к крайнему национализму" являются "единственным возможным решением. Ничто, кроме нового ледникового периода, не сможет остановить иммиграцию из Азии и Африки»









Zara Larsson pic.twitter.com/42gWBRRjGJ





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