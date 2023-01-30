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*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 41
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*Новая песня OVERKILL 17
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
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Burzum

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30 янв 2023 : 		 Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZUM

31 янв 2019 : 		 Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, скандинав»

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26 авг 2014 : 		 Лидер BURZUM учит играть свои композиции

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19 окт 2013 : 		 Суд над лидером BURZUM отложен

18 окт 2013 : 		 Лидер BURZUM предстанет перед судом

9 авг 2013 : 		 Лидер BURZUM попросил у фанатов денег на иск против Франции

21 июл 2013 : 		 Лидер BURZUM о своем аресте

19 июл 2013 : 		 VARG VIKERNES и его жена были освобождены из-под стражи

18 июл 2013 : 		 Лидер BURZUM — «семейный человек»

17 июл 2013 : 		 Бывший адвокат VARG'a VIKERNES'а сообщает, что реальных поводов для ареста музыканта у французкой полиции не было

16 июл 2013 : 		 Лидер BURZUM арестован во Франции

21 янв 2012 : 		 Новый альбом BURZUM выйдет в мае

30 сен 2011 : 		 Новый релиз BURZUM в ноябре

28 авг 2011 : 		 Лидер BURZUM в декабре выпустит книгу о колдовстве и религии в Древней Скандинавии

26 июл 2011 : 		 Лидер BURZUM: "Война в Европе: Часть I – В чьих интересах?"

27 янв 2011 : 		 Семплы с нового альбома BURZUM

13 янв 2011 : 		 Новый альбом BURZUM выйдет в марте

10 фев 2010 : 		 Новое интервью Varg'a Vikernes'a

5 фев 2010 : 		 Новости от BURZUM

25 дек 2009 : 		 Varg Vikernes рассказал о логотипе BURZUM

14 дек 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BURZUM

3 дек 2009 : 		 Фронтмен BURZUM изменил название своего нового альбома

23 ноя 2009 : 		 Фронтмен BURZUM разъяснил свою позицию по поводу предыдущей публикации

19 ноя 2009 : 		 Новый альбом BURZUM выйдет весной
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|||| 30 янв 2023

Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZUM



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Зара Ларссон появилась на церемонии вручения наград "P3 Guld" в платье, на котором были изображены фрагменты оформления альбома BURZUM "Filosofem", а также элементы оформления CANNIBAL CORPSE и BEHEMOTH. Она также поделилась видео в TikTok, в котором она в том же наряде.

Но она утверждает, что она не знала, что ее платье включало материалы, связанные с известным норвежским блэк-металлистом и правым экстремистом.

«Ой, не знала. Я просто думала, что моя одежда выглядит круто», — написала она в сообщении для Aftonbladet.

«Это было досадно».

25-летняя певица также подчеркнула, что на ней не было футболки BURZUM.

«Хочу уточнить, на мне не было их товара, на мне был Раф Симонс (с их принтом, я полагаю)», — добавила она, имея в виду бельгийского модельера, которому, очевидно, пришла в голову идея ее платья.

Журналист Ика Йоханнессон, написавшая книгу о шведской металлической музыке, сказал SVT о промахе Ларссон: «Это не первый и не последний раз, когда кто-то хочет выглядеть крутым, выбирая детали из культуры, о которой он ничего не знает».

После освобождения из тюрьмы Kristian "Varg" Vikernes остался верен своим взглядам и придерживается мнения, "гражданская война, расовая война и возвращение к крайнему национализму" являются "единственным возможным решением. Ничто, кроме нового ледникового периода, не сможет остановить иммиграцию из Азии и Африки»




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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30 янв 2023
Svarg_1349
Вот это открытие! Блэк-метал это фэшн и при чем уже давным-давно. Привет трушным лесникам из темностула, у которых коллаба не было разве что с Луи Виттоном.
Like!1
30 янв 2023
HeliosHyperion
Svarg_1349, а что не так с Темностулом? Там только реклама лыжных палок вроде.
31 янв 2023
Svarg_1349
HeliosHyperion, чуть позже расскажу в этом треде к тому же кто-то ещё просил, однажды немного освятить эту тему но я уже забыл и воды с тех пор много утекло. Поэтому, оставайтесь на связи!
30 янв 2023
dark_medieval_times
Ваще насрать на тему тру не тру блэк, слушаю и то и другое ) а по теме: это из разряда ой я не знала я блондинка(ну почти).
30 янв 2023
gravitgroove
#JeSuisLouisCachet
30 янв 2023
E
Evil3062
идиотка
  Dislike!1
30 янв 2023
WahrandPhain
так щас среди подростков модно шмотки, стилизованные под метал мерч, с типо страшными логотипами) всегда ору с этого карго культа)

просмотров: 948

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