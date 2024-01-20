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DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера»
84
David встретил Sarah
33
MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ...
28
WINTERSUN закончили Time II
25
Новая песня JUDAS PRIEST
20
Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое в...
19
ACCEPT нашли «мага струн»
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Йе в BURZUM
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DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера»
84
David встретил Sarah
33
MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ...
28
WINTERSUN закончили Time II
25
Новая песня JUDAS PRIEST
20
все новости группы
Burzum
Норвегия
Black Metal
Folk Ambient
Black Ambient
Dark Ambient
http://www.burzum.org
Myspace:
http://www.myspace.com/burzum1987
20 янв 2024
:
Йе в BURZUM
30 янв 2023
:
Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZUM
31 янв 2019
:
Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, скандинав»
5 июн 2018
:
BURZUM закончил своё существование
26 авг 2014
:
Лидер BURZUM учит играть свои композиции
9 июл 2014
:
Лидер BURZUM признан виновным
19 окт 2013
:
Суд над лидером BURZUM отложен
18 окт 2013
:
Лидер BURZUM предстанет перед судом
9 авг 2013
:
Лидер BURZUM попросил у фанатов денег на иск против Франции
21 июл 2013
:
Лидер BURZUM о своем аресте
19 июл 2013
:
VARG VIKERNES и его жена были освобождены из-под стражи
18 июл 2013
:
Лидер BURZUM — «семейный человек»
17 июл 2013
:
Бывший адвокат VARG'a VIKERNES'а сообщает, что реальных поводов для ареста музыканта у французкой полиции не было
16 июл 2013
:
Лидер BURZUM арестован во Франции
21 янв 2012
:
Новый альбом BURZUM выйдет в мае
30 сен 2011
:
Новый релиз BURZUM в ноябре
28 авг 2011
:
Лидер BURZUM в декабре выпустит книгу о колдовстве и религии в Древней Скандинавии
26 июл 2011
:
Лидер BURZUM: "Война в Европе: Часть I – В чьих интересах?"
27 янв 2011
:
Семплы с нового альбома BURZUM
13 янв 2011
:
Новый альбом BURZUM выйдет в марте
10 фев 2010
:
Новое интервью Varg'a Vikernes'a
5 фев 2010
:
Новости от BURZUM
25 дек 2009
:
Varg Vikernes рассказал о логотипе BURZUM
14 дек 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома BURZUM
3 дек 2009
:
Фронтмен BURZUM изменил название своего нового альбома
23 ноя 2009
:
Фронтмен BURZUM разъяснил свою позицию по поводу предыдущей публикации
19 ноя 2009
:
Новый альбом BURZUM выйдет весной
7 июл 2009
:
Varg Vikernes сказал, что сочинил девять песен для нового альбома BURZUM
25 май 2009
:
Jackson Rathbone сыграет роль Varg'а Vikernes'а в новом фильме
25 май 2009
:
VARG VIKERNES свободен!
11 мар 2009
:
Varg Vikernes выходит на свободу
19 дек 2008
:
Сборник альбомов BURZUM впервые доступен на iTunes
7 июл 2008
:
VARG VIKERNES: «Я готов к жизни в обществе»
26 июн 2008
:
Мать VARG'а VIKERNES'а заявила, что к нему несправедливо отнеслись чиновники юстиции
20 янв 2024
Йе в BURZUM
Йе, недавно не только обновивший свой зубной парк (он удалил все зубы и заменил их титановыми протезами), наконец-то купил и достойную футболку, в которой и засветился вместе с JPEGMafia
+3
-3
(
14
)
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20 янв 2024
R
Rutger
>>>(он удалил все зубы и заменил их титановыми протезами)
вот так должен жить роцхер-бунтарь
2
20 янв 2024
Hellg
Блин, даже невольно глянул на календарь... Но нет, 1 апреля через два с половиной месяца.
2
20 янв 2024
gravitgroove
Осталось заявить, что генерал Ли - святой, и что лучшая жизнь братьев была именно в те времена - под кнутом на хлопковых и тросниковых плантациях, yo!
6
20 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove
,
он заявит, что присоединяется к движению хуситов и возьмёт новое имя - Йе Мен
2
20 янв 2024
IJzerklompje
А зубы заменил, наверняка, чтобы нигги в гетто за это всё ему их не выбили.
3
20 янв 2024
M
Mateas89
Та уже давно известно, что весь этот тру мерч у рэперов и попсы- это очередная модная хуита, которая к музыкальным вкусам не имеет ровно никакого отношения. Ваще мода потиху отжимает все из экстрима - косухи, берцы, сейчас вон на каждой второй педовке худи с нечитаемыми фэйковыми блэк и дэт лого.
20 янв 2024
M
Mich
https://www.youtube.com/watch?v=R9d0KelayMc
20 янв 2024
Nerferoth Juventino
Надеюсь, Варг этого не увидит. А то еще хватит его удар.
20 янв 2024
gravitgroove
Nerferoth Juventino
,
есть вероятность, что сам Викернис выпустит альбом каверов на фанк и диско исполнителей. И я купил бы это!
https://youtu.be/-mGMyTD4rSo
20 янв 2024
M
Mich
Обесценивание.
20 янв 2024
for example
Пока что мощнейшая новость в этом году.
20 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Вообще посрать на то, что он носит, а вот удаление всех зубов, в т.ч. здоровых, ради понта - идиотизм. Впрочем, я всегда говорил, что судя по лицевому габитусу этот Йе интеллектом не блещет.
20 янв 2024
m
matthew3833
Маленькое уточнение: оригинальные зубы он, всё-таки, не удалял.
https://www.usatoday.com/story/entertainment/celebrities/2024/01/19/kanye-west-metal-teeth-jaws/72276551007/
21 янв 2024
N
Nepalcev
Не тот нынче викинг пошёл....
просмотров: 1106
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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вот так должен жить роцхер-бунтарь
https://youtu.be/-mGMyTD4rSo
https://www.usatoday.com/story/entertainment/celebrities/2024/01/19/kanye-west-metal-teeth-jaws/72276551007/