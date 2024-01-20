20 янв 2024



Йе в BURZUM



Йе, недавно не только обновивший свой зубной парк (он удалил все зубы и заменил их титановыми протезами), наконец-то купил и достойную футболку, в которой и засветился вместе с JPEGMafia







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