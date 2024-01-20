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Burzum

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19 окт 2013 : 		 Суд над лидером BURZUM отложен

18 окт 2013 : 		 Лидер BURZUM предстанет перед судом

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19 июл 2013 : 		 VARG VIKERNES и его жена были освобождены из-под стражи

18 июл 2013 : 		 Лидер BURZUM — «семейный человек»

17 июл 2013 : 		 Бывший адвокат VARG'a VIKERNES'а сообщает, что реальных поводов для ареста музыканта у французкой полиции не было

16 июл 2013 : 		 Лидер BURZUM арестован во Франции

21 янв 2012 : 		 Новый альбом BURZUM выйдет в мае

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26 июл 2011 : 		 Лидер BURZUM: "Война в Европе: Часть I – В чьих интересах?"

27 янв 2011 : 		 Семплы с нового альбома BURZUM

13 янв 2011 : 		 Новый альбом BURZUM выйдет в марте

10 фев 2010 : 		 Новое интервью Varg'a Vikernes'a

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25 дек 2009 : 		 Varg Vikernes рассказал о логотипе BURZUM

14 дек 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BURZUM

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23 ноя 2009 : 		 Фронтмен BURZUM разъяснил свою позицию по поводу предыдущей публикации
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|||| 20 янв 2024

Йе в BURZUM



zoom
Йе, недавно не только обновивший свой зубной парк (он удалил все зубы и заменил их титановыми протезами), наконец-то купил и достойную футболку, в которой и засветился вместе с JPEGMafia




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КомментарииСкрыть/показать 14 )

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20 янв 2024
R
Rutger
>>>(он удалил все зубы и заменил их титановыми протезами)

вот так должен жить роцхер-бунтарь
Like!2
20 янв 2024
Hellg
Блин, даже невольно глянул на календарь... Но нет, 1 апреля через два с половиной месяца.
Like!2
20 янв 2024
gravitgroove
Осталось заявить, что генерал Ли - святой, и что лучшая жизнь братьев была именно в те времена - под кнутом на хлопковых и тросниковых плантациях, yo!
Like!6
20 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, он заявит, что присоединяется к движению хуситов и возьмёт новое имя - Йе Мен
Like!2
20 янв 2024
IJzerklompje
А зубы заменил, наверняка, чтобы нигги в гетто за это всё ему их не выбили.
Like!3
20 янв 2024
M
Mateas89
Та уже давно известно, что весь этот тру мерч у рэперов и попсы- это очередная модная хуита, которая к музыкальным вкусам не имеет ровно никакого отношения. Ваще мода потиху отжимает все из экстрима - косухи, берцы, сейчас вон на каждой второй педовке худи с нечитаемыми фэйковыми блэк и дэт лого.
20 янв 2024
Darkside.ru MemberNerferoth Juventino
Надеюсь, Варг этого не увидит. А то еще хватит его удар.
20 янв 2024
gravitgroove
Nerferoth Juventino, есть вероятность, что сам Викернис выпустит альбом каверов на фанк и диско исполнителей. И я купил бы это!

https://youtu.be/-mGMyTD4rSo
20 янв 2024
M
Mich
Обесценивание.
20 янв 2024
for example
Пока что мощнейшая новость в этом году.
20 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Вообще посрать на то, что он носит, а вот удаление всех зубов, в т.ч. здоровых, ради понта - идиотизм. Впрочем, я всегда говорил, что судя по лицевому габитусу этот Йе интеллектом не блещет.
20 янв 2024
m
matthew3833
Маленькое уточнение: оригинальные зубы он, всё-таки, не удалял.
https://www.usatoday.com/story/entertainment/celebrities/2024/01/19/kanye-west-metal-teeth-jaws/72276551007/
21 янв 2024
N
Nepalcev
Не тот нынче викинг пошёл....

просмотров: 1106

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