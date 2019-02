сегодня



Новое видео JUNKYARD DRIVE



Группа JUNKYARD DRIVE выпустили альбом "Black Coffee" на лейбле Mighty Music 1 сентября. Диск был записан в Копенгагене в студии Medley вместе с продюсером Soren'ом Andersen'ом (Glenn Hughes, Mike Tramp, Jesper Binzer). Видео на трек "Sucker For Your Love" доступно для просмотра.



Трек-лист:



"Time Is Over"

"Sweet Little Dreamer"

"Sucker For Your Love"

"Make Up Your Mind"

"Backseat Baby"

"Way To Long"

"Through The Door"

"Same Old Story"

"Wasted Nights "

"Where I Belong!"

"See You Next Time"















