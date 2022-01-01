Новый альбом JUNKYARD DRIVE выйдет весной

JUNKYARD DRIVE выпустят новую работу, получившую название "Electric Love", 13 мая на виниле, CD и в цифровом варианте на Mighty Music. Запись проходила в легендарной Medley Studios, её продюсировал Soren Andersen (Glenn Hughes, Jesper Binzer, Electric Guitars), а за сведение и мастеринг отвечал Erik Martensson (Eclipse).
Трек-лист:
"Let It Burn"
"Electric Love"
"Mr. Rock N’ Roll"
"Home"
"Let Me Love You"
"Tomorrow I Will Be Gone"
"Mind Eraser"
"The Wonderland Of Temptations"
"Mama"
"Free Your Mind"
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