Новый альбом JUNKYARD DRIVE выйдет весной



JUNKYARD DRIVE выпустят новую работу, получившую название "Electric Love", 13 мая на виниле, CD и в цифровом варианте на Mighty Music. Запись проходила в легендарной Medley Studios, её продюсировал Soren Andersen (Glenn Hughes, Jesper Binzer, Electric Guitars), а за сведение и мастеринг отвечал Erik Martensson (Eclipse).



Трек-лист:



"Let It Burn"

"Electric Love"

"Mr. Rock N’ Roll"

"Home"

"Let Me Love You"

"Tomorrow I Will Be Gone"

"Mind Eraser"

"The Wonderland Of Temptations"

"Mama"

"Free Your Mind"







