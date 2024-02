сегодня



Новое видео JUNKYARD DRIVE



"Tearaway",, новое видео JUNKYARD DRIVE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Look At Me Now, релиз которого намечен на 12 апреля:



"Somewhere To Hide"

"Shoot From The Hip"

"Tearaway"

"Black Wolf"

"Beauty Fool"

"Blood Red Sky"

"Saw You Hanging There"

"The Tide Is High"

"Pipe Down"

"Afterglow"







