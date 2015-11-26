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Hannes Grossmann

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MARTY FRIEDMAN, JEFF LOOMIS на альбоме HANNES GROSSMANN



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Немецкий виртуоз экстремальной сцены HANNES GROSSMANN 11 марта выпускает третью сольную работу, получившую название "Apophenia". Он известен по работе в NECROPHAGIST, OBSCURA и BLOTTED SCIENCE, а также как гостевой участник множества альбомов, включая HATE ETERNAL и DARK FORTRESS. В записи альбома принимали участие музыканты ALKALOID — Linus Klausenitzer (бас), Danny Tunker (соло и ритм-гитара), Morean (вокал), а в качестве гостей задействованы Christian Muenzner, Jeff Loomis (NEVERMORE, ARCH ENEMY), V. Santura (DARK FORTRESS, TRIPTYKON) и Marty Friedman (MEGADETH).

Трек-лист:

01. Deep
02. Reeks Insidious
03. The War On Intelligence
04. Vacant Dreams
05. They
06. Dianetics Declined
07. Apophenia
08. The Flying Pizza Conundrum

Композиция "The Flying Pizza Conundrum" доступна для прослушивания ниже.



MARTY FRIEDMAN, JEFF LOOMIS Among Guests On New HANNES GROSSMANN Album,






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