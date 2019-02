сегодня



MARTY FRIEDMAN, JEFF LOOMIS на альбоме HANNES GROSSMANN



Немецкий виртуоз экстремальной сцены HANNES GROSSMANN 11 марта выпускает третью сольную работу, получившую название "Apophenia". Он известен по работе в NECROPHAGIST, OBSCURA и BLOTTED SCIENCE, а также как гостевой участник множества альбомов, включая HATE ETERNAL и DARK FORTRESS. В записи альбома принимали участие музыканты ALKALOID — Linus Klausenitzer (бас), Danny Tunker (соло и ритм-гитара), Morean (вокал), а в качестве гостей задействованы Christian Muenzner, Jeff Loomis (NEVERMORE, ARCH ENEMY), V. Santura (DARK FORTRESS, TRIPTYKON) и Marty Friedman (MEGADETH).



Трек-лист:



01. Deep

02. Reeks Insidious

03. The War On Intelligence

04. Vacant Dreams

05. They

06. Dianetics Declined

07. Apophenia

08. The Flying Pizza Conundrum



Композиция "The Flying Pizza Conundrum" доступна для прослушивания ниже.









Apophenia by Hannes Grossmann









