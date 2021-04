сегодня



Новое видео HANNES GROSSMANN



"The Sun Eaters", новое видео HANNES GROSSMANN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "To Where The Light Retreats", выходящего первого июня.



Трек-лист:



“The Great Designer”

“The Sun Eaters”

“The Symbolic Nature Of Terms”

“In The Glacier’s Eye”

“Dhaulagiri”

“Death And The Vast Nothing”

“The Fountain”

“Memento”







