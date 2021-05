сегодня



Новая песня HANNES GROSSMANN



"The Great Designer", новая песня HANNES GROSSMANN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома To Where The Light Retreats, выход которого запланирован на первое июня.



Трек-лист:



“The Great Designer”

“The Sun Eaters”

“The Symbolic Nature Of Terms”

“In The Glacier’s Eye”

“Dhaulagiri”

“Death And The Vast Nothing”

“The Fountain”

“Memento”







