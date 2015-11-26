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UNANIMATED переиздадут три первых альбома



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Шведская группа UNANIMATED сообщила, что переиздаст первые три студийных альбома — они появятся в продаже летом 2019 года на Century Media Records.

На текущий момент эти альбомы — "In The Forest Of The Dreaming Dead" (1993), "Ancient God Of Evil" (1995) и "In The Light Of Darkness" (2009) — полностью распроданы.

Все три работы будут изданы на CD, виниле и в цифровом виде. Даты выпуска пока не объявлены.

Следующий диск коллектива должен выйти осенью этого года. Подробности пока не сообщаются.

UNANIMATED To Re-Release First Three Albums; New Record Expected In Fall 2019




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Alisher


14 фев 2019, 08:52		Хотелось бы купить, группа шикарная и очень недооцененная. По мне, так круче, чем переоцененные At the Gates и In Flames

ИванСемичев


14 фев 2019, 12:28		Второй альбом шедеврище всего дет металла всех времён и народов а первый и третий просто неплохие альбомы каких если не сотни то десятки точно.

Alisher


14 фев 2019, 14:21		Согласен, второй альбом просто бомба.


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