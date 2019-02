сегодня



UNANIMATED переиздадут три первых альбома



Шведская группа UNANIMATED сообщила, что переиздаст первые три студийных альбома — они появятся в продаже летом 2019 года на Century Media Records.



На текущий момент эти альбомы — "In The Forest Of The Dreaming Dead" (1993), "Ancient God Of Evil" (1995) и "In The Light Of Darkness" (2009) — полностью распроданы.



Все три работы будут изданы на CD, виниле и в цифровом виде. Даты выпуска пока не объявлены.



Следующий диск коллектива должен выйти осенью этого года. Подробности пока не сообщаются.











+0 -0



( 3 )





просмотров: 454