Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
96
Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, сканд...
56
DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году
41
ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл...
28
14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER
26
все новости группы
Unanimated
Швеция
Black Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/unanimated08
14 фев 2019
:
UNANIMATED переиздадут три первых альбома
15 авг 2018
:
Рассказ о ЕР UNANIMATED
16 фев 2018
:
UNANIMATED на CENTURY MEDIA RECORDS
26 фев 2012
:
UNANIMATED поменяли ударника
14 янв 2011
:
UNANIMATED работают над новым материалом
21 апр 2009
:
Новый альбом UNANIMATED в сети
27 мар 2009
:
Новая песня UNANIMATED в сети
18 фев 2009
:
Новый альбом UNANIMATED выйдет в апреле
22 янв 2009
:
Название нового альбома UNANIMATED
25 апр 2008
:
Воссоединившиеся UNANIMATED подписали контракт с REGAIN RECORDS
сегодня
UNANIMATED
переиздадут три первых альбома
Шведская группа UNANIMATED сообщила, что переиздаст первые три студийных альбома — они появятся в продаже летом 2019 года на Century Media Records.
На текущий момент эти альбомы — "In The Forest Of The Dreaming Dead" (1993), "Ancient God Of Evil" (1995) и "In The Light Of Darkness" (2009) — полностью распроданы.
Все три работы будут изданы на CD, виниле и в цифровом виде. Даты выпуска пока не объявлены.
Следующий диск коллектива должен выйти осенью этого года. Подробности пока не сообщаются.
+0
-0
(
3
)
Alisher
14 фев 2019, 08:52
Хотелось бы купить, группа шикарная и очень недооцененная. По мне, так круче, чем переоцененные At the Gates и In Flames
ИванСемичев
14 фев 2019, 12:28
Второй альбом шедеврище всего дет металла всех времён и народов а первый и третий просто неплохие альбомы каких если не сотни то десятки точно.
Alisher
14 фев 2019, 14:21
Согласен, второй альбом просто бомба.
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 454
1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Alisher
ИванСемичев
Alisher
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).