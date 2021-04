12 апр 2021



UNANIMATED переиздают дебютный альбом



UNANIMATED завершат серию переизданий выпуском новой версии дебютного альбома In The Forest Of The Dreaming Dead, оригинал которого вышел в 1993 году на Fashion Records. Оформление для новой версии создал Erik Danielsson. В качестве бонуса новое издание будет содержать демо 1991 года:



“At Dawn”

“Whispering Shadows”

“Blackness Of The Fallen Star”

“Fire Storm”

“Storms From The Skies Of Grief”

“Through The Gates”

“Wind Of A Dismal Past”

“Silence Ends”

“Mournful Twilight”

“In The Forest Of The Dreaming Dead”

“Cold Northern Breeze”

“Buried Alive” (Venom cover, only available on vinyl version)

“The Call”*

“Through The Gates”*

“The Blackness Of The Fallen Star”*

“Storms From The Skies Of Grief”*

“In The Forest Of The Dreaming Dead”*



*Fire Storm demo







+0 -1



просмотров: 142