Новое видео UNANIMATED



"Victory In Blood", новое видео группы UNANIMATED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Victory In Blood", выходящего третьего декабря.



Трек-лист:



LP1:



Side A



"Victory In Blood"

"Seven Mouths Of Madness"

"As The Night Takes Us"

"The Devil Rides Out"

"With A Cold Embrace"



Side B

"Demon Pact (Mysterium Tremendum)"

"XIII"

"Scepter Of Vengeance"

"Chaos Ascends"



LP2:



Side C

"The Golden Dawn Of Murder"

"Divine Hunger"

"The Poetry Of The Scared Earth"

"Satanic Lust" (cover) (only on Vinyl)



Side D

Etching







