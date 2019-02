сегодня



Новый альбом MYRATH выйдет весной



MYRATH выпустят новую работу, получившую название Shehili, третьего мая на earMUSIC:



“Asl (Intro)”

“Born To Survive”

“You’ve Lost Yourself”

“Dance”

“Wicked Dice”

“Monster In My Closet”

“Lili Twil”

“No Holding Back”

“Stardust”

“Mersal”

“Darkness Arise”

“Shehili”













