сегодня



Новое концертное видео MYRATH



"Born To Survive", новое концертное видео группы MYRATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shehili", выходящего третьего мая на earMusic.



Трек-лист:



“Asl (Intro)”

“Born To Survive”

“You’ve Lost Yourself”

“Dance”

“Wicked Dice”

“Monster In My Closet”

“Lili Twil”

“No Holding Back”

“Stardust”

“Mersal”

“Darkness Arise”

“Shehili”

















