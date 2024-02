сегодня



Новое видео MYRATH



“Candles Cry”, новое видео MYRATH, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Karma', релиз которого намечен на восьмое марта:



“To The Stars”

“Into The Light”

“Candles Cry”

“Let It Go”

“Words Are Failing”

“The Wheel Of Time”

“Temple Walls”

“Child Of Prophecy”

“The Empire”

“Heroes”

“Carry On”







просмотров: 109