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Vainglory

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VAINGLORY готовят новый альбом



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VAINGLORY опубликовали сообщение, в котором говорится о том, что группа завершила работу над новым материалом. Дата выхода пластинки будет объявлена позднее.

VAINGLORY Gearing Up To Break 12 Years Of Silence With New Album




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HELLECTOR


23 фев 2019, 12:29		Катю Френч знаю лично. Умница. Ещё с Честейна. И муж-гитарист толковый.


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