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Vainglory

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Семплы новых песен VAINGLORY



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VAINGLORY, в состав которых входит бывшая вокалистка CHASTAIN KATE FRENCH, опубликовали семплы четырех песен из нового альбома Manifesting Destiny.

VAINGLORY Featuring Ex-CHASTAIN Vocalist KATE FRENCH Post Four Audio Samples From New Album








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