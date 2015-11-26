Фраза, имя группы
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Умер Кен Хенсли
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все новости группы
Vainglory
США
-
http://www.vainglorymusic.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/vainglorymetal
15 ноя 2020
:
Новая песня VAINGLORY
12 апр 2019
:
Семплы новых песен VAINGLORY
23 фев 2019
:
VAINGLORY готовят новый альбом
31 окт 2012
:
Новая песня VAINGLORY
26 июн 2012
:
Новое видео VAINGLORY
18 янв 2012
:
Вышел новый сольный альбом гитариста VAINGLORY/ KINRICK
8 июн 2011
:
Новый гитарист VAINGLORY
21 апр 2011
:
Новая песня VAINGLORY
13 сен 2010
:
Новый альбом VAINGLORY будет закончен в октябре
17 май 2008
:
VAINGLORY расстались с ударником и ищут нового
11 июн 2006
:
VAINGLORY заканчивают работу над новым альбомом
сегодня
Новая песня
VAINGLORY
"Fire And Gasoline", новая песня группы VAINGLORY, в состав которых входит бывшая вокалистка CHASTAIN KATE FRENCH, доступна для прослушивания ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).