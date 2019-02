сегодня



Новое видео BACKYARD BABIES



"44 Undead", новое видео группы BACKYARD BABIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sliver & Gold", выходящего 1 марта на Century Media Records.



Трек-лист:



01. Good Morning Midnight

02. Simple Being Sold

03. Shovin‘ Rocks

04. Ragged Flag

05. Yes To All No

06. Bad Seeds

07. 44 Undead

08. Sliver And Gold

09. A Day Late In My Dollar Shorts

10. Laugh Now Cry Later



























