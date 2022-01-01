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*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 18
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
[= ||| все новости группы



*

Backyard Babies

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28 апр 2022 : 		 Гитарист THE HELLACOPTERS, BACKYARD BABIES выпустил пиво

14 ноя 2019 : 		 Новое видео BACKYARD BABIES

5 апр 2019 : 		 Видео с выступления BACKYARD BABIES на Wacken Open Air 2018

24 фев 2019 : 		 Новое видео BACKYARD BABIES

26 янв 2019 : 		 Новое видео BACKYARD BABIES

19 дек 2018 : 		 Новое видео BACKYARD BABIES

29 июн 2018 : 		 Видео полного сета BACKYARD BABIES на Hellfest 2018

23 июн 2018 : 		 Новое видео BACKYARD BABIES

16 фев 2017 : 		 Новый DVD BACKYARD BABIES выйдет зимой

21 мар 2016 : 		 Концертное видео BACKYARD BABIES

16 июл 2015 : 		 Новое видео BACKYARD BABIES

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления BACKYARD BABIES

28 май 2015 : 		 Вышел новый сингл BACKYARD BABIES

31 янв 2015 : 		 BACKYARD BABIES на GAIN MUSIC ENTERTAINMENT

12 окт 2014 : 		 BACKYARD BABIES возвращаются!

23 сен 2013 : 		 Новое видео гитариста BACKYARD BABIES/MICHAEL MONROE
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Гитарист THE HELLACOPTERS, BACKYARD BABIES выпустил пиво



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Гитарист Dregen (The Hellacopters, Backyard Babies) отметил успешный год расширением линейки пива Riff family — The Riff APA! Он вошёл в индустрию напитков вместе с музыкантом и предпринимателем Jesper'ом Lindgren'ом (Velvet Insane) со своим Riff — Lager by Dregen. Пиво взяло рынок штурмом, и пустые полки, к сожалению, вскоре стали обычным явлением, когда спрос превысил возможности пивоварни, которая использовалась в то время. С прицелом на дальнейшее развитие был начат обширный процесс отбора, чтобы найти пивоварню, которая могла бы удовлетворить как шведский, так и международный спрос. Сойдясь во мнении о качестве, гибкости и первоклассном обслуживании, Dregen, Jesper и пивоварня Nyckelbryggerier нашли друг друга, и в феврале 2021 года было подписано соглашение.

В линейку продукции входят Riff Lager, Riff IPA, безалкогольное и с 26 апреля Riff APA, доступное в Systembolaget. Подробности доступны здесь.

THE HELLACOPTERS, BACKYARD BABIES Guitarist DREGEN Releases The Riff APA Beer




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