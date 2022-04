сегодня



Гитарист THE HELLACOPTERS, BACKYARD BABIES выпустил пиво



Гитарист Dregen (The Hellacopters, Backyard Babies) отметил успешный год расширением линейки пива Riff family — The Riff APA! Он вошёл в индустрию напитков вместе с музыкантом и предпринимателем Jesper'ом Lindgren'ом (Velvet Insane) со своим Riff — Lager by Dregen. Пиво взяло рынок штурмом, и пустые полки, к сожалению, вскоре стали обычным явлением, когда спрос превысил возможности пивоварни, которая использовалась в то время. С прицелом на дальнейшее развитие был начат обширный процесс отбора, чтобы найти пивоварню, которая могла бы удовлетворить как шведский, так и международный спрос. Сойдясь во мнении о качестве, гибкости и первоклассном обслуживании, Dregen, Jesper и пивоварня Nyckelbryggerier нашли друг друга, и в феврале 2021 года было подписано соглашение.



В линейку продукции входят Riff Lager, Riff IPA, безалкогольное и с 26 апреля Riff APA, доступное в Systembolaget. Подробности доступны здесь.







