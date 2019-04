сегодня



Видео с выступления BACKYARD BABIES на Wacken Open Air 2018



Видео с выступления шведской группы BACKYARD BABIES, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2018, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист был следующим:



"Made Me Madman"

"Dysfunctional Professional"

"The Clash"

"Brand New Hate"

"Abandon "

"Shovin' Rocks"

"Th1rt3en Or Nothing"

"Nomadic"

"Minus Celsius"

"Look At You"











+0 -0









просмотров: 139