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Гитарист AHAB ищет вокалиста для сайд-проекта



Немецкие думстеры AHAB опубликовали следующее сообщение:



«Chris — наш автор текстов, гитарист и сооснователь Ahab — ищет вокалиста (женского или мужского пола) с интересным голосом и достаточной музыкальной креативностью для записи демо-версий песен для своего новорождённого сайд-проекта Silurian. Это не дум, но мрачная музыка. Chris исследует своё детство, когда он слушал пионеров электронной музыки середины 70-х, таких как Jean Michel Jarre или Tangerine Dream, и артистов начала 80-х, которые совмещали реверберирующие гитары и синтезаторы в интересных композициях. Тем не мене: если вы ищете новую группу/сайд-проект и какой-то новый музыкальный опыт... Просто напишите ему электронное письмо по адресу: chris@ahab-doom.de или отправьте ему сообщение и вышлите ему несколько демо-треков — независимо от того, какая это музыка. Удачи!»











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