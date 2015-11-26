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Ahab

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26 фев 2019 : 		 Гитарист AHAB ищет вокалиста для сайд-проекта

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21 янв 2014 : 		 Виниловая версия "The Giant" AHAB выйдет в марте

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16 ноя 2011 : 		 AHAB работают над новым материалом

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29 апр 2009 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома AHAB

31 мар 2009 : 		 Трек-лист нового альбома AHAB

25 мар 2009 : 		 Трек-лист нового альбома AHAB

9 фев 2009 : 		 AHAB: вести из студии

29 янв 2009 : 		 AHAB начинают запись

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Гитарист AHAB ищет вокалиста для сайд-проекта



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Немецкие думстеры AHAB опубликовали следующее сообщение:

«Chris — наш автор текстов, гитарист и сооснователь Ahab — ищет вокалиста (женского или мужского пола) с интересным голосом и достаточной музыкальной креативностью для записи демо-версий песен для своего новорождённого сайд-проекта Silurian. Это не дум, но мрачная музыка. Chris исследует своё детство, когда он слушал пионеров электронной музыки середины 70-х, таких как Jean Michel Jarre или Tangerine Dream, и артистов начала 80-х, которые совмещали реверберирующие гитары и синтезаторы в интересных композициях. Тем не мене: если вы ищете новую группу/сайд-проект и какой-то новый музыкальный опыт... Просто напишите ему электронное письмо по адресу: chris@ahab-doom.de или отправьте ему сообщение и вышлите ему несколько демо-треков — независимо от того, какая это музыка. Удачи!»

AHAB Guitarist Seeking Vocalist For "Gloomy" SILURIAN Side Project




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