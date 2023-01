сегодня



Новое видео AHAB



Mobilis In Mobili, новое видео AHAB, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Coral Tombs, выход которого намечен на 13 января на Napalm Records:



01 Prof. Arronax’ descent into the vast oceans (feat. Chris Dark of Ultha)

02 Colossus of the liquid graves

03 Mobilis in mobili

04 The sea as a desert

05 A coral tomb

06 Ægri somnia

07 The Mælstrom (feat. Greg Chandler of Esoteric) http://www.ahab-doom.de







