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Mortiis

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Новое видео MORTIIS



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“Visions Of An Ancient Future” – новое видео MORTIIS, предваряющее выход альбома “Spirit of Rebellion”, доступно для просмотра ниже. Оригинальная версия этой композиции впервые появилась на альбоме 1994 года “Ånden som Gjorde Opprør” – классической записи раннего периода творчества Mortiis, т.н. Era 1. В представленной совершенно новой версии Mortiis полностью переосмысливает композицию с учетом опыта и требований 21-го века.

Сам музыкант в интервью журналу Metal Hammer дал следующий комментарий: «По разным причинам у меня было творческое неприятие всего, что я сделал в 90-е. Но когда шведский лейбл Cold Meat Industry попросил меня сыграть на их юбилейном шоу, посвященном 30-летию лейбла, я решил, что настало время вернуться к раннему материалу и кое-что из него переосмыслить заново. Я снова начал с нуля. Я записал заново абсолютно все, выкопал что-то новое и заменил старые звуки. И у меня всегда было ощущение, что старым вещам Mortiis не помешало бы больше перкуссии. Это был один из моментов, где я славно оторвался – кое-где я добавил реально тяжелую перкуссию. Сейчас в отдельных частях все звучит эпично».
Трек “Visions Of An Ancient Future” взят из “Spirit of Rebellion” – современной трактовки альбома “Ånden som Gjorde Opprør”.

«Это лишь фрагмент композиции, отдельная часть, которую я считаю эффективной для видео. Вся композиция целиком длится 25 минут – это больше, чем было в оригинале. Теперь продолжительность “Spirit of Rebellion” составляет 50 минут. В оригинале было 38 минут». Также Mortiis анонсировал тур по США, который будет проходить с 28 марта по 7 апреля.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


26 фев 2019, 18:58		не прошло и 30ти лет, всего-то 20ть каких-то


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