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Mortiis

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28 сен 2021 : 		 Новая книга MORTIIS выйдет осенью

22 апр 2020 : 		 MORTIIS поедет в тур с MAYHEM

18 дек 2019 : 		 Новое видео MORTIIS

26 фев 2019 : 		 Новое видео MORTIIS

23 мар 2018 : 		 Переиздание MORTIIS выйдет летом

2 фев 2018 : 		 Расширенное издание книги MORTIIS выйдет весной

3 июн 2017 : 		 MORTIIS полностью исполнит свой старый альбом

28 фев 2017 : 		 Ремикс MORTIIS от GODFLESH

8 июн 2016 : 		 Новое видео MORTIIS

4 май 2016 : 		 Новое видео MORTIIS

2 мар 2016 : 		 Премьера клипа MORTIIS "Demons Are Back"

27 фев 2016 : 		 MORTIIS : новый альбом "The Great Deceiver" в сети

22 фев 2016 : 		 MORTIIS : Возвращение маски

10 янв 2016 : 		 Новое видео MORTIIS

17 окт 2015 : 		 MORTIIS выпустил видео и сингл "Doppelganger"

28 сен 2015 : 		 Новый альбом MORTIIS выйдет в январе

6 дек 2012 : 		 Редкие вещи MORTIIS на Ebay

27 июн 2012 : 		 Второе переиздание "Era 1" от MORTIIS

4 июн 2012 : 		 Ранняя запись MORTIIS выйдет на виниле

29 июн 2011 : 		 Расширенная версия последнего альбома MORTIIS

15 дек 2010 : 		 MORTIIS отправятся в турне с COMBICHRIST

10 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MORTIIS

24 сен 2009 : 		 MORTIIS Обсуждают грядущий альбом

4 сен 2009 : 		 MORTIIS сняли два новых видеоклипа

30 апр 2007 : 		 MORTIIS : обложка альбома ремиксов

29 мар 2007 : 		 Ремикс на видео MORTIIS 'The Grudge' в сети
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|||| сегодня

Новая книга MORTIIS выйдет осенью



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В октябре на Cult Never Dies состоится релиз новой книги MORTIIS "Zombie Anal Sex Terror: Zine Anthology 1990-1992". Пятая книга из серии "Underground Archives" представляет собой официальное переиздание обоих выпусков журнала Z.A.S.T.

MORTIIS To Release New Book, Z.A.S.T.: Zine Anthology 1990-1992, In October; Features GRAVE, CARCASS, UNLEASHED, BOLT THROWER, CANNIBAL CORPSE And More



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Gustaff


28 сен 2021, 17:21		Это лучшее название, котором можно было придумать. Видимо, веселая жизнь у паренька.


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