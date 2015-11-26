сегодня



Новая книга MORTIIS выйдет осенью



В октябре на Cult Never Dies состоится релиз новой книги MORTIIS "Zombie Anal Sex Terror: Zine Anthology 1990-1992". Пятая книга из серии "Underground Archives" представляет собой официальное переиздание обоих выпусков журнала Z.A.S.T.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 350

