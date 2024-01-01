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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 43
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 24
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Mortiis

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10 дек 2024 : 		 MORTIIS на Prophecy Productions

28 сен 2021 : 		 Новая книга MORTIIS выйдет осенью

22 апр 2020 : 		 MORTIIS поедет в тур с MAYHEM

18 дек 2019 : 		 Новое видео MORTIIS

26 фев 2019 : 		 Новое видео MORTIIS

23 мар 2018 : 		 Переиздание MORTIIS выйдет летом

2 фев 2018 : 		 Расширенное издание книги MORTIIS выйдет весной

3 июн 2017 : 		 MORTIIS полностью исполнит свой старый альбом

28 фев 2017 : 		 Ремикс MORTIIS от GODFLESH

8 июн 2016 : 		 Новое видео MORTIIS

4 май 2016 : 		 Новое видео MORTIIS

2 мар 2016 : 		 Премьера клипа MORTIIS "Demons Are Back"

27 фев 2016 : 		 MORTIIS : новый альбом "The Great Deceiver" в сети

22 фев 2016 : 		 MORTIIS : Возвращение маски

10 янв 2016 : 		 Новое видео MORTIIS

17 окт 2015 : 		 MORTIIS выпустил видео и сингл "Doppelganger"

28 сен 2015 : 		 Новый альбом MORTIIS выйдет в январе

6 дек 2012 : 		 Редкие вещи MORTIIS на Ebay

27 июн 2012 : 		 Второе переиздание "Era 1" от MORTIIS

4 июн 2012 : 		 Ранняя запись MORTIIS выйдет на виниле

29 июн 2011 : 		 Расширенная версия последнего альбома MORTIIS

15 дек 2010 : 		 MORTIIS отправятся в турне с COMBICHRIST

10 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MORTIIS

24 сен 2009 : 		 MORTIIS Обсуждают грядущий альбом

4 сен 2009 : 		 MORTIIS сняли два новых видеоклипа

30 апр 2007 : 		 MORTIIS : обложка альбома ремиксов
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MORTIIS на Prophecy Productions



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MORTIIS сообщил о заключении контракта с лейблом Prophecy Productions, на котором в следующем году состоится релиз нового студийного альбома:

«После многих лет существования на задворках музыкальной индустрии, делая все по-своему и самостоятельно, я рад объединиться с Prophecy Productions, лейблом, отличающимся креативностью и дальновидностью. Я думаю, что мой грядущий альбом найдет там достойный прием».

MORTIIS Inks Multi-Album Deal With Prophecy Productions; New Album Coming In 2025




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