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MORTIIS на Prophecy Productions



MORTIIS сообщил о заключении контракта с лейблом Prophecy Productions, на котором в следующем году состоится релиз нового студийного альбома:



«После многих лет существования на задворках музыкальной индустрии, делая все по-своему и самостоятельно, я рад объединиться с Prophecy Productions, лейблом, отличающимся креативностью и дальновидностью. Я думаю, что мой грядущий альбом найдет там достойный прием».







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