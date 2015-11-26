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Kingcrow

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27 фев 2019 : 		 Новое видео KINGCROW

31 авг 2018 : 		 Новое видео KINGCROW

18 июл 2018 : 		 Новый трек KINGCROW

10 май 2018 : 		 Новый альбом KINGCROW выйдет осенью

28 июн 2016 : 		 Новое видео KINGCROW

25 июн 2015 : 		 Новый альбом KINGCROW доступен для прослушивания

3 июн 2015 : 		 Новая песня KINGCROW

15 май 2015 : 		 Новое видео KINGCROW

9 янв 2015 : 		 Название и трек-лист нового альбома KINGCROW

21 ноя 2014 : 		 Тизер нового альбома KINGCROW

15 окт 2014 : 		 Тизер нового альбома KINGCROW

18 сен 2014 : 		 Тизер нового альбома KINGCROW

20 мар 2014 : 		 KINGCROW начнут запись в апреле

29 апр 2013 : 		 Новое видео KINGCROW

5 мар 2013 : 		 Новое видео KINGCROW

8 янв 2013 : 		 EPK от KINGCROW

23 дек 2012 : 		 Новый альбом KINGCROW выйдет в феврале

28 июн 2012 : 		 Трек-лист нового альбома KINGCROW

26 мар 2012 : 		 KINGCROW начали запись

18 май 2010 : 		 Новое видео KINGCROW

15 апр 2010 : 		 Дата выхода нового альбома KINGCROW

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Новое видео KINGCROW



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"Drenched", новое видео итальянской группы KINGCROW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Persistence", выпущенного в прошлом году на Sensory Records.

KINGCROW Reveal вЂњDrenchedвЂќ Video







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