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*ACCEPT перезапишут классику 48
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 37
*Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY 27
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Kingcrow

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4 июл 2024 : 		 Новое видео KINGCROW

27 фев 2019 : 		 Новое видео KINGCROW

31 авг 2018 : 		 Новое видео KINGCROW

18 июл 2018 : 		 Новый трек KINGCROW

10 май 2018 : 		 Новый альбом KINGCROW выйдет осенью

28 июн 2016 : 		 Новое видео KINGCROW

25 июн 2015 : 		 Новый альбом KINGCROW доступен для прослушивания

3 июн 2015 : 		 Новая песня KINGCROW

15 май 2015 : 		 Новое видео KINGCROW

9 янв 2015 : 		 Название и трек-лист нового альбома KINGCROW

21 ноя 2014 : 		 Тизер нового альбома KINGCROW

15 окт 2014 : 		 Тизер нового альбома KINGCROW

18 сен 2014 : 		 Тизер нового альбома KINGCROW

20 мар 2014 : 		 KINGCROW начнут запись в апреле

29 апр 2013 : 		 Новое видео KINGCROW

5 мар 2013 : 		 Новое видео KINGCROW

8 янв 2013 : 		 EPK от KINGCROW

23 дек 2012 : 		 Новый альбом KINGCROW выйдет в феврале

28 июн 2012 : 		 Трек-лист нового альбома KINGCROW

26 мар 2012 : 		 KINGCROW начали запись

18 май 2010 : 		 Новое видео KINGCROW

15 апр 2010 : 		 Дата выхода нового альбома KINGCROW
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Новое видео KINGCROW



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"Night Drive", новое видео KINGCROW, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Hopium.




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