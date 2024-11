сегодня



Новое видео KINGCROW



Nova Atlantis, новое видео KINGCROW, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Nova Atlantis", релиз которого намечен на 22 ноября:



“The Magic Stone”

“Nova Atlantis”

“Real Or Fantasy”

“Guardian Angels”

“Letter To Myself”

“Judgement Day”

“A Long Way To Valhalla”

“Souls Of Travelers”

“Utopia Metropolis”

“When Stars Are Aligned”

“Endless Journey”







просмотров: 99