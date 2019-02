сегодня



PETER HAMMILL, STEVEN WILSON, JIM MATHEOS в новой песне TIM BOWNESS



TIM BOWNESS выпускает пятую сольную работу, получившую название "Flowers At The Scene", 1 марта на InsideOut Music/Sony. В качестве гостей в записи принимали участие Peter Hammill (Van Der Graaf Generator), Steven Wilson, Jim Matheos (Fates Warning) и Colin Edwin (Porcupine Tree).



Трек-лист:



"I Go Deeper"

"The Train That Pulled Away"

"Rainmark"

"Not Married Anymore"

"Flowers At The Scene"

"It’s The World"

"Borderline"

"Ghostlike"

"The War On Me"

"Killing To Survive"

"What Lies Here"

















