Новое видео TIM BOWNESS



"Glitter Fades", новое видео TIM BOWNESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Butterfly Mind, выходящего пятого августа:



CD1

"Say Your Goodbyes, Pt. 1"

"Always The Stranger"

"It's Easier To Love"

"We Feel"

"Lost Player"

"Only A Fool"

"After The Stranger"

"Glitter Fades"

"About The Light That Hits The Forest Floor"

"Dark Nevada Dream"

"Say Your Goodbyes, Pt. 2"





CD2

"Say Your Goodbyes, Pt. 1"

"Always The Stranger" (Alternative Mix)

"It's Easier To Love" (Alternative Mix)

"We Feel" (Alternative Mix)

"Lost Player" (Alternative Mix)

"Only A Fool" (Alternative Mix)

"After The Stranger" (Alternative Mix) / Extended Version

"Glitter Fades" (Alternative Mix)

"About The Light That Hits The Forest Floor" (Alternative Mix)

"Dark Nevada Dream" (Alternative Mix)

"Say Your Goodbyes, Pt. 2" (Alternative Mix)

"Clearing Houses"

"Always The Stranger - Raw"

"Lost Player - Primitive"







