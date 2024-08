сегодня



TIM BOWNESS представил новый сингл



"Lost/Not Lost", новое видео TIM BOWNESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Powder Dry, выход которого запланирован на 13 сентября на Kscope:



"Rock Hudson"

"Lost / Not Lost"

"When Summer Comes"

"Idiots At Large"

"A Stand-Up For The Dying"

"Old Crawler"

"Heartbreak Notes"

"Ghost Of A Kiss"

"Summer Turned"

"You Can Always Disappear"

"Powder Dry"

"Films Of Our Youth"

"This Way Now"

"I Was There"

"The Film Of Your Youth"

"Built To Last"







