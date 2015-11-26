Новая песня INTER ARMA

"The Atavist’s Meridian", новая песня группы INTER ARMA, доступна для прослушивания ниже. Этот 12-минутный трек взят из альбома "Sulphur English", выход которого запланирован на 12 апреля на Relapse Records.
Трек-лист:
“Bumgardner”
“A Waxen Sea”
“Citadel”
“Howling Lands”
“Stillness”
“Observances Of The Path”
“The Atavist’s Meridian”
“Blood On The Lupines”
“Sulphur English”
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