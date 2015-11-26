Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвони... 96
*Умер вокалист THE PRODIGY 40
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, мет... 38
*Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами 36
*VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO: «Нам платили меньше, чем ком... 28
[= ||| все новости группы



*

Inter Arma

*



8 мар 2019 : 		 Новая песня INTER ARMA

13 фев 2019 : 		 Новый альбом INTER ARMA выйдет в апреле

13 май 2018 : 		 INTER ARMA приступили к записи

7 апр 2018 : 		 Концертное видео INTER ARMA

18 янв 2018 : 		 Концертное видео INTER ARMA

3 май 2017 : 		 Новое видео INTER ARMA

9 июл 2016 : 		 Новое видео INTER ARMA

4 июл 2016 : 		 Новый альбом INTER ARMA доступен для прослушивания

9 апр 2016 : 		 Новый альбом INTER ARMA выйдет в июле

14 янв 2016 : 		 INTER ARMA завершили запись

13 сен 2015 : 		 INTER ARMA готовятся к записи

2 апр 2015 : 		 Новое видео INTER ARMA

24 сен 2014 : 		 Превью нового материала INTER ARMA

11 авг 2013 : 		 INTER ARMA возвращаются в студию

15 янв 2013 : 		 Новый альбом INTER ARMA выйдет в марте

15 авг 2012 : 		 INTER ARMA на RELAPSE RECORDS

| - |
|||| сегодня

Новая песня INTER ARMA



*
zoom
*
* *
"The Atavist’s Meridian", новая песня группы INTER ARMA, доступна для прослушивания ниже. Этот 12-минутный трек взят из альбома "Sulphur English", выход которого запланирован на 12 апреля на Relapse Records.

Трек-лист:

“Bumgardner”
“A Waxen Sea”
“Citadel”
“Howling Lands”
“Stillness”
“Observances Of The Path”
“The Atavist’s Meridian”
“Blood On The Lupines”
“Sulphur English”

INTER ARMA Streaming New Song







Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 208

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом