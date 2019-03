сегодня



Новая песня INTER ARMA



"The Atavist’s Meridian", новая песня группы INTER ARMA, доступна для прослушивания ниже. Этот 12-минутный трек взят из альбома "Sulphur English", выход которого запланирован на 12 апреля на Relapse Records.



Трек-лист:



“Bumgardner”

“A Waxen Sea”

“Citadel”

“Howling Lands”

“Stillness”

“Observances Of The Path”

“The Atavist’s Meridian”

“Blood On The Lupines”

“Sulphur English”

















+0 -1









просмотров: 208