Новый альбом INTER ARMA выйдет весной



Группа INTER ARMA объявила о том, что новый альбом, получивший название "New Heaven", будет выпущен 26 апреля. Заглавный трек альбома можно послушать ниже.



Трек-лист:



"New Heaven"

"Violet Seizures"

"Desolation’s Harp"

"Endless Grey"

"Gardens In The Dark"

"The Children The Bombs Overlooked"

"Concrete Cliffs"

"Forest Service Road Blues"







