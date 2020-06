сегодня



Кавер-версия хита Принса от INTER ARMA



INTER ARMA опубликовали собственное прочтение хита Принса "Purple Rain". Этот трек будет включён в альбом "Garbers Days Revisited", выходящий десятого июля на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



“Scarecrow” (Ministry cover)

“Southern Man” (Neil Young cover)

“Hard Times” (Cro-Mags cover)

“March Of The Pigs” (Nine Inch Nails cover)

“The Girl Who Lives On Heaven Hill” (Hüsker Dü cover)

“In League With Satan” (Venom cover)

“Runnin’ Down A Dream” (Tom Petty & The Heartbreakers cover)

“Purple Rain” (Prince cover)







+0 -0



просмотров: 99