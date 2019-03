сегодня



Новое видео CELLAR DARLING



"Drown", новое видео группы CELLAR DARLING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Spell", выходящего 22 марта на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. Pain

02. Death

03. Love

04. The Spell

05. Burn

06. Hang

07. Sleep

08. Insomnia

09. Freeze

10. Fall

11. Drown

12. Love Pt. II

13. Death Pt. II









CELLAR DARLING's debut album, "This Is The Sound", was released in June 2017 via Nuclear Blast.













