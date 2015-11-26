Новое видео CELLAR DARLING

"Insomnia", новое видео группы CELLAR DARLING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Insomnia, выходящего двадцать второго марта на Nuclear Blast. Альбом будет доступен в цифровом варианте, на виниле и в варианте двойного CD (на бонус-диске Anna Murphy рассказывает историю, ставшую основой для этого альбома).
Трек-лист:
"Pain"
"Death"
"Love"
"The Spell"
"Burn"
"Hang"
"Sleep"
"Insomnia"
"Freeze"
"Fall"
"Drown"
"Love Pt. II"
"Death Pt. II"
sike
Insomnia какая то скучная.
Пока что совсем никакое впечатление. Первый альбом был неплох
Pandem Light
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