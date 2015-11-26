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Cellar Darling

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18 янв 2019 : 		 Новое видео CELLAR DARLING

4 ноя 2018 : 		 Новая песня CELLAR DARLING

8 ноя 2017 : 		 Новое видео CELLAR DARLING

1 июл 2017 : 		 Видео с текстом от CELLAR DARLING

23 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома CELLAR DARLING

16 июн 2017 : 		 Новое видео CELLAR DARLING

13 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома CELLAR DARLING

7 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома CELLAR DARLING

25 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома CELLAR DARLING

20 май 2017 : 		 Новое видео CELLAR DARLING

7 май 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома CELLAR DARLING

30 апр 2017 : 		 Новый альбом CELLAR DARLING выйдет летом

21 янв 2017 : 		 CELLAR DARLING на NUCLEAR BLAST

27 сен 2016 : 		 Новые песни CELLAR DARLING

26 июн 2016 : 		 Бывшие участники ELUVEITIE в CELLAR DARLING

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|||| 18 янв 2019

Новое видео CELLAR DARLING



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"Insomnia", новое видео группы CELLAR DARLING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Insomnia, выходящего двадцать второго марта на Nuclear Blast. Альбом будет доступен в цифровом варианте, на виниле и в варианте двойного CD (на бонус-диске Anna Murphy рассказывает историю, ставшую основой для этого альбома).

Трек-лист:

"Pain"
"Death"
"Love"
"The Spell"
"Burn"
"Hang"
"Sleep"
"Insomnia"
"Freeze"
"Fall"
"Drown"
"Love Pt. II"
"Death Pt. II"

CELLAR DARLING - Official Video For Title Track Of New Album Released; Complete Tracklist Revealed






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

sike


18 янв 2019, 22:47		The Spell как то вообще не зашла и вообще пением напоминает песни Ava Inferi
Insomnia какая то скучная.
Пока что совсем никакое впечатление. Первый альбом был неплох

Pandem Light


18 янв 2019, 23:10		О, а новая песня получилась очень интересной и красивой. Надеюсь, новый альбом будет интереснее дебютного, так как тогда было много надежд у меня, но в итоге цепляли только песни, которые вышли до релиза, а альбом оказался просто альбомом, без каких-то особо цепляющих вещей. В Спелл классная атмосфера и припев красивый.


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